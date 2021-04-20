Хранивший наркотики в бардачке житель Мурманска получил 8 лет колонии

Мужчина забрал наркотики в гаражах. Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото:

Житель Мурманска получил 8 лет колонии строгого режима. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчину обвинили по ч. 2 ст. 228 и ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, и незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

- В июне 2020 года мужчина приехал в автогаражный кооператив на улице Свердлова и для личного употребления приобрел наркотические средства и психотропные вещества, который находились в тайнике в траве на территории кооператива, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Хранил наркотики мужчина в бардачке своей машины. Когда его задержали сотрудники полиции, именно там они нашли запрещенные вещества. У мурманчанина еще есть возможность обжаловать приговор.

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