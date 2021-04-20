Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил перенести часть терминалов Санкт-Петербургского морского порта в порт Лавна

На днях состоялось заседание координационного совета МТУ, на котором обсудили одно из предложений по развитию порта Лавна. Алексей БУЛАТОВ Фото:

В конце 2020 года стало известно, что порт Лавна начнут строить в середине 2021 года, переориентировав его на потребности индийского рынка. А уже в 2022 году объект должен выйти на проектную мощность в 18 миллионов тонн в год. Напомним: со строительством дороги на порт возникли проблемы, но Лавна все еще является перспективным инвестиционным проектом.

На днях состоялось заседание координационного совета МТУ, на котором обсудили одно из предложений по развитию порта Лавна. Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих предложил перенести часть терминалов Санкт-Петербургского морского порта в строящийся порт Лавна на западном берегу Кольского залива вместо порта Усть-Луга на Балтике. Инициативу одобрили в правительстве Мурманской области.

- Мы, безусловно, рады такой позиции, приветствуем её и готовы оказывать всяческое содействие, чтобы подобного рода инициативы были у нас реализованы, – прокомментировал предложение губернатор Андрей Чибис. - Отдельная тема, которой мы занимаемся, - отработка с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики вопросов, связанных с энергетическим обеспечением западного берега. Этот вопрос непосредственно связан с МТУ, чтобы у наших инвесторов, которые там готовят к реализации и уже реализуют проекты, были все необходимые ресурсы.

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