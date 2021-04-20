Мост через реку Тулома закроют для пешеходов почти на полгода

Как сообщили в Упрдор "Кола", причиной станет реконструкция объекта. Елена КОВАЛЕНКО Фото:

С 15 мая до 31 октября 2021 года мост через реку Тулома - участок автодороги "Кола" с 1387+780 километра по 1388+391 километр - будет закрыт для пешеходов. Как сообщили в Упрдор "Кола", причиной станет реконструкция объекта.

- Пешеходное движение будет закрыто в связи с началом производства работ по поперечной передвижке и демонтажу пролетного строения временного пешеходного моста, - сообщили в организации.

Напомним: мост через реку Тулома — это часть большого инвестиционного проекта. Во время реконструкции его подняли на 29 метров.

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