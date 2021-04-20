Погибшего рыбака на озере Канда пытался спасти незнакомый мужчина

Следователи проводят проверку. Фото: СУ СКР по МО

19 апреля в Кандалакшском районе провалились под лед на озере Канда два рыбака. Одному мужчине удалось выбраться, а другой, к сожалению, утонул.

Сейчас стали известны подробности этой трагичной истории. Утром того дня 68-летний кандалакшанин отправился на рыбалку один. В какой-то момент лед на водоеме сломался, и мужчина оказался в ледяной воде.

- Один из рыбаков, находящихся неподалеку, услышал крики. Примерно в 500 метрах от себя он заметил ранее незнакомого мужчину, провалившегося под лед в 30 метрах от берега. Пытаясь помочь, он подошел на максимально короткое расстояние и протянул палку. Северянин ухватился за нее, однако под рыбаком треснул лед, и он тоже оказался в воде. Последний стал руками разламывать лед и плыть к берегу, при этом сказал пострадавшему плыть за ним, однако тот выбраться из воды не смог. Вскоре под тяжестью одежды мужчина утонул. Второй рыбак, выбравшись на берег, незамедлительно позвонил в службу спасения, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

При осмотре тела каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, следователи не обнаружили.

Сейчас проводится процессуальная проверка. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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