В Мурманск приехал Артемий Лебедев

Артемий Лебедев заглянет в опорный вуз. Иван МАКЕЕВ Фото:

Известный дизайнер Артемий Лебедев снова прилетел в Мурманск. Напомним: в областном центре он был также почти ровно год назад.

А в декабре 2020 года стало известно, что правительство Мурманской области ведет переговоры с Лебедевым о создании дизайн-кода для Мурманска.

Дизайнер не любит говорить о причинах своих визитов в те или иные города. Но как стало известно "КП"-Мурманск" от представителей МАГУ, Артемий Лебедев заглянет в опорный вуз.

- Он встретится со студентами, которые учатся на дизайнеров, - сообщили нам в пресс-службе МАГУ.

Но, вероятно, только этой встречей дело не ограничится. Недавно стало известно, что улица Капитана Егорова станет пилотной для разработки дизайн-кода в Мурманске. Для фасадов сделают общее решение для покраски и избавят от лишней рекламы.

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