В Кольском заливе загорелось судно "Прибой"
Очередное ЧП с судном произошло в Мурманской области. Как сообщили в прокуратуре на транспорте, загорелось судно "Прибой", находившееся в районе поселка Ретинское Кольского района.
- По предварительным данным, 20.04.2021 около 09:00 в одном из помещений судна, пришвартованного к плавучей бочке в акватории Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. Пострадавших нет, - сообщили в Северо-Западной прокуратуре на транспорте.
На место прибыло пожарное судно "Виктор Петров", а собственник "Прибоя" вызван в прокуратуру для дачи показаний.
Напомним: вечером 19 апреля у морского вокзала в Мурманске горело судно "Север-7".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погибшего рыбака на озере Канда пытался спасти незнакомый мужчина. Оба северянина провалились под лед (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru