В Кольском заливе загорелось судно "Прибой"

Судно "Прибой" было пришвартовано в Кольском районе. Фото: прокуратура

Очередное ЧП с судном произошло в Мурманской области. Как сообщили в прокуратуре на транспорте, загорелось судно "Прибой", находившееся в районе поселка Ретинское Кольского района.

- По предварительным данным, 20.04.2021 около 09:00 в одном из помещений судна, пришвартованного к плавучей бочке в акватории Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. Пострадавших нет, - сообщили в Северо-Западной прокуратуре на транспорте.

На место прибыло пожарное судно "Виктор Петров", а собственник "Прибоя" вызван в прокуратуру для дачи показаний.

Напомним: вечером 19 апреля у морского вокзала в Мурманске горело судно "Север-7".

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